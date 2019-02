Terminati i lavori per la nuova illuminazione di San Giovanni in Venere

Si sono conclusi i lavori per la nuova illuminazione dell’esterno dell’Abbazia di San Giovanni in Venere. Gli interventi rientrano nel progetto denominato “Efficientamento luminoso e valorizzazione artistica dell’area monumentale di San Giovanni in Venere” per un importo complessivo di 50mila euro completamente finanziato nell’ambito del programma “Giubileo della Luce”.

Il progetto è stato redatto dall’ingegner Silvano Sgariglia, responsabile Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia, con il supporto e coordinamento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) a cura della task force appositamente istituita e coordinata dal professor Marco Frascarolo, dell’Università RomaTre, che ha anche progettato anche l’illuminazione della Cappella Sistina. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Ceie Power SpA di Guardiagrele e diretti dall’ingegner Paolo Rinaldi.

“Attorno all’Abbazia sono stati sistemati nuovi corpi led di diversa tecnologia ed ottiche in modo da omogeneizzare l’illuminazione del monumento e correggere le zone d’ombra e i diversi effetti cromatici preesistenti – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Lo scopo è stato quello di valorizzare l’Abbazia nel contesto paesaggistico in cui è inserito. Abbiamo potuto procedere con gli interventi grazie all’accordo di programma del 22 febbraio 2016, tra il Ministero dell’Ambiente e l’Anci, che prevedeva appunto il progetto ‘Giubileo della Luce’, per il quale ci siamo classificati tra i primi in Italia è risultato . Ora si potrà meglio ammirare e apprezzare il valore dell’Abbazia anche nelle ore notturne”.

Nei prossimi mesi, proprio con l’Anci, l’Università ed il Ministero dell’Ambiente, è prevista una cerimonia per la promozione della nuova illuminazione.