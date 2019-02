Banditi armati assaltano banca a San Vito Chietino

Ancora banditi armati nel Basso Chietino. Due persone, a volto scoperto e armate di pistola, hanno rapinato la banca Bper di San Vito Chietino. Il colpo è stato messo a segno in tarda mattinata, poco prima della chiusura per la pausa pranzo, nella filiale di piazza Garibaldi, la stessa assaltata lo scorso marzo da un gruppo di ladri che fece saltare in aria il bancomat con l’esplosivo.

Stavolta, quando i rapinatori sono entrati in azione, all’interno c’erano due dipendenti. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, dovrebbe aggirarsi tra i 3mila e i 4mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Ortona.

In aggiornamento