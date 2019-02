Sciopero alla Blutec di Atessa, attività sospesa anche in Sevel

Attività sospesa per il secondo turno alla Sevel di Atessa a causa dello sciopero dei 180 lavoratori della Blutec.

I dipendenti dell’azienda della Val di Sangro, oggi Ingegneria Italia, dell’indotto della Sevel a cui fornisce telai e altri componenti per la produzione del Ducato, protestano per il ritardo del pagamento degli stipendi e sulle misure di sicurezza in azienda.