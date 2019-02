Nuova palestra al Villaggio Studi, presentato il progetto agli studenti

Inizieranno entro l’anno i lavori per la realizzazione della nuova palestra nel Villaggio degli Studi di Fossacesia. Ieri mattina, alla presenza dei docenti e degli alunni delle medie e delle quinte classi della scuola elementare del capoluogo, è stato presentato il progetto dell’impianto, classificatosi al quinto posto della graduatoria generale su 63 progetti ammessi in provincia di Chieti e inserito nel Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020.

La struttura sportiva, per la quale è prevista una spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro, è conforme alle vigenti norme CONI e ai Regolamenti delle rispettive Federazioni nazionali. All’illustrazione del progetto, presenti il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Sisti, il dirigente scolastico, Mauro Scorrano. Gli aspetti principali su come sarà l’impianto e sul quale gli alunni hanno rivolto molte domande per soddisfare la propria curiosità, sono stati illustrati dai progettisti, gli architetti Antonio Colanzi e Elisabetta Travaglini.

La palestra sarà disposta su due livelli. L’area agonistica disporrà di un campo per volley, basket e altre attività di squadra al chiuso che misurerà 28x15, di 2 spogliatoi di 54 metri quadri l’uno, 2 spogliatoi per gli istruttori-insegnanti, un locale infermeria, un’aula per la didattica sportiva e servizi. E’ stata prevista una tribuna per il pubblico che può ospitare fino a 280 posti a sedere. Nella parte superiore, insieme ad altri spazi ci sarà anche un’area ristoro.

Oltre alla struttura sono previsti anche lavori per attività sportive all’esterno, la realizzazione di parcheggi e spazi di manovra per una superficie pari a 570 mq, con stalli di sosta per autovetture, disabili e scuolabus con circa 21 posti auto. Particolarmente soddisfatto il dirigente Scorrano, ex pallavolista e allenatore di volley. “La realizzazione del Villaggio degli Studi è stato un obiettivo che mi sono posto sin dal mio primo mandato come sindaco di Fossacesia – ha sottolineato nel suo intervento Di Giuseppantonio -. Oggi arricchiamo il campus con una struttura di fondamentale importanza. Lo sport, d’altro canto, è un momento educativo nella vita scolastica dei nostri giovani, favorisce l’aggregazione e questa sarà una struttura di rilievo non solo per la popolazione scolastica, ma per tutta la comunità di Fossacesia”.

Di Giuseppantonio ha scherzato con i ragazzi della scuole, rispondendo alle loro domande e ringraziando per gli apprezzamenti positivi ricevuti. “La nuova palestra va ad aggiungersi alle strutture sportive del territorio e servirà alla crescita dei nostri ragazzi – ha aggiunto Sisti -. La presentazione del progetto è un altro tassello di una programmazione seria e mirata, che ci ha consentito in questi anni di realizzare scuole moderne e sicure, attingendo a finanziamenti pubblici messi a bando. La realizzazione della palestra consentirà di garantire l’ottenimento di elevati livelli qualitativi in termini di standard funzionali dei locali, degli impianti e delle strutture, in linea con le vigenti norme in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza”.