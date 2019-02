Per il Giorno della Memoria, Radio Rai 3 in diretta dal teatro di Casoli

Rai Radio 3, in occasione del Giorno della Memoria – 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz – propone uno speciale condotto da Marino Sinibaldi, dalle 20 alle 22.30, in diretta dal Cinema-Teatro Comunale di Casoli, piccola cittadina abruzzese in cui, fin dai primi giorni di guerra, sono stati internati 108 ebrei stranieri per lo più provenienti dall’Europa dell’Est e successivamente 110 internati politici “ex jugoslavi”, croati, sloveni e allogeni italiani.

Una serata ricca di testimonianze e riflessioni, con letture per la voce di Icks Borea e momenti musicali affidati all’Alexian Group: Alexian Santino Spinelli, fisarmonica; Gennaro Spinelli, violino; Omar Shokry, percussioni.

Una parte della serata sarà poi dedicata alla discriminazione e deportazione di Rom e Sinti che in Abruzzo e Molise avevano numerosi insediamenti. Le narrazioni saranno scandite dalla lettura di documenti, lettere e diari di quegli anni cruciali, che negli archivi del Comune di Casoli si sono miracolosamente salvati.

Tra gli ospiti gli storici Costantino Felice, Luca Bravi, Giuseppe Lorentini, Eva Rizzin, e testimoni che, seppure bambini, hanno vividi ricordi di quelle esperienze, insegnanti che della cultura della memoria hanno fatto una missione.