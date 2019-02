Nella festa del Corrilabruzzo premi ad atleti e società per i risultati del 2018

Grande successo la festa del Corrilabruzzo, (Associazione Sportiva Dilettantistica che organizza il proprio circuito amatoriale con gare che si svolgono prevalentemente nella regione Abruzzo), svoltasi presso il ristorante Agorà a Piazzano Di Atessa. Evento di rilievo, l’elezione del nuovo presidente del Corrilabruzzo, Marcello Casasanta, fondatore dell’Associazione Corrilabruzzo, scelto di nuovo per il suo carisma e la sua esperienza, portando questa Associazione ad alti livelli.

Hanno partecipato molte società sportive, atleti, testimonial e sponsor, accolti affettuosamente da Teresa Sammarone e Elvira Csete e dal vice presidente Fabio Setta, Pietro Nardone, Dario Faieta e Giovanni Cinalli. Presente lo speaker d’eccezione Roberto Paoletti e il nostro foto reporter Nicola Mincone che hanno condotto in modo impeccabile tutta la giornata di festa. Hanno fatto da cornice, allietando con la loro musica, il duo musicale “Nicola e Alice” di Paglieta. Presente alla manifestazione il presidente regionale ANIAD, associazione nazionale Atleti Diabetici. Punta di diamante della manifestazione la nostra testimonial per i giovani, Orfeo Francesca (Lupi D’Abruzzo), vista crescere la sua esperienza nel nostro Circuito Corrilabruzzo, premiata per i suoi successi e per la sua forte motivazione nell’essere competitiva. Premiata come testimonial per la salute Teresa di Carlo, una vita di successi e all’età di 77 anni la vediamo ancora correre con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia di quanto era giovane.

Premiata, come Testimonial per la solidarietà, la UILDM PE-CH, associazione locale di riferimento per persone affette da distrofie, malattie neuromuscolari e altri tipi di disabilità. La Nuova Atletica Montesilvano è la promotrice della gara “Trofeo Squillamantis” che ha lo scopo di raccogliere i fondi per questa associazione. Premiati per la collaborazione alla nostra pagina fb Corrilabruzzo, Valeria Tenaglia, Istruttrice e Francesco Raspa, osteopata, gestori della Palestra Yume Fit di Montenero di Bisaccia. Premiata, come Testimonial per il territorio, la Cooperativa AJAVDÉ di Pizzoferrato che vanta la presenza dell’8% di soci del posto, si occupa di lavori di pubblica utilità (piano neve, manutenzione del verde, assistenza sociale, trasporto scolastico), allargando la sfera di attività nei settori culturali e agricolo e turistico. Purtroppo a causa del mal tempo non è stata presente. Consegnata targa agli sponsor 2018: Adi miele, D’Alessandro Confetture, Di Renzo Pubblicità, Agriverde, Rio Verde Tartufi, Endu, Avis, Giò Sport, Vini Spinelli e Centro le Magnolie. In campo giovanile prima classificata la società F.A.R.T. SPORT, a seguire Francavilla Jogging e Atletica Rapino. Premiate le società adulti, le prime tre società più importanti del podismo abruzzese: Runners Chieti, Runners Pescara, Podistica San Salvo. Premiati per la classifica generale ragazzi: Di Vicoli Agata e di Vicoli Arianna. I primi tre giudici premiati: Di Ciano Fiorenzo, Martino Alessandra, Di Crescenzo Francesco. Premiati i primi 50 atleti adulti e Vincitore assoluto del Corrilabruzzo 2018 Di Vicoli Marco (Francavilla Jogging). Inoltre sono stati premiati i primi tre di tutte le categorie giovanili e adulti. Un ringraziamento particolare ai nostri organizzatori: Giovanni Cinalli, Alessandra Martino, Fiorenzo Di Ciano e Petronio Massimo (Lupi D’Abruzzo) che hanno curato l’organizzazione della festa nei minimi particolari e a tutto lo staff del Corrilabruzzo per aver contribuito. Abbiamo vissuto un anno denso di soddisfazioni. Lo sport, per il Corrilabruzzo, è un importante strumento di promozione e crescita sia umana che sociale allo stato puro e la riuscita di questa festa ne è la testimonianza. Conclusa la serata con un trenino festoso di ospiti sulle note di una famosissima samba.

Nubia Stella

Podistica San Salvo