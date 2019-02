Formazione in Sevel per i tecnici del futuro dell’ITS di Lanciano

Entra nel vivo il corso biennale per “Tecnici superiori per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici - Manutentori 4.0 promosso nello scorso autunno dalla Sevel di Atessa e l’Istituto tecnico superiore - Sistema Meccanica (ITS) di Lanciano.

Dopo due mesi di formazione propedeutica in aula, svoltasi presso la sede dell’ITS, i 27 allievi, provenienti da tutto l’Abruzzo e selezionati in collaborazione con gli esperti del dipartimento delle risorse umane della Sevel, hanno iniziato oggi ad Atessa, alla presenza dei responsabili dell’impianto e dell’istituto tecnico, la fase formativa tenuta in prevalenza da specialisti e tecnici della Sevel secondo un modello di apprendimento che prevede l’alternanza tra lezioni in aula, attività di simulazione e attività “on the job” direttamente nello stabilimento.

L’iniziativa ha una durata complessiva di 1.800 ore e prevede, tra le altre cose, un project work di 800 ore secondo un vero e proprio “modello duale” per l’Alta Formazione. Ad Atessa le lezioni sono tenute presso l’Academy di stabilimento, un centro interno di eccellenza nato per formare le persone, svolgere attività di simulazione nonché realizzare progetti innovativi. Complessivamente, a vari livelli, sono coinvolti una ventina di specialisti e tecnici della Sevel.

Al termine del percorso formativo, i 27 studenti conseguiranno un Diploma Superiore rilasciato dal MIUR e riconosciuto a livello europeo di “Tecnico Superiore per l’Innovazione di prodotto e di processo meccanico”.Il corso biennale, infine, fa parte di un progetto più ampio che prevede anche la collaborazione tra ITS e SEVEL sia nella formazione di nuovi tecnici e sia nella realizzazione di attività di “formazione continua” dei lavoratori per adeguare le competenze della risorse umane del territorio alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

“E’ per noi motivo di vera soddisfazione l’avvio di questa collaborazione con SEVEL, la più grande ed importante azienda del territorio – sottolinea Gilberto Candeloro, Presidente della Fondazione ITS SISTEMA MECCANICA – rappresenta, una vera sfida ed una grande responsabilità: progettare, erogare, coordinare e formare giovani tecnici adeguati alle nuove esigenze richieste dal mondo del lavoro, insieme a SEVEL rappresenta la realizzazione della mission della Fondazione ITS per quanto riguarda gli alti livelli di standard qualitativi e la ricaduta positiva sul capitale umano del territorio”

“Il Polo di Innovazione Automotive collabora con le aziende del settore automotive per sostenerne e promuovere i processi di innovazione – aggiunge Raffaele Trivilino, direttore del Polo Innovazione Automotive - attraverso la ricerca e con l’ITS, dalla sua nascita, per agevolare la formazione di capitale umano adeguato ai nuovi scenari strategici ed indispensabile per la competitività di tutto il settore”.