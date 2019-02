Regionali, Simona Auriemma si candida a sostegno di Legnini

Concretezza, cuore, coraggio. Simona Auriemma, 43 anni, di Atessa, avvocato del foro di Lanciano, è candidata alle elezioni del prossimo 10 febbraio, per il rinnovo del Consiglio regionale d'Abruzzo, nella lista Legnini Presidente.

“Si tratta – dice Auriemma – di una scelta effettuata dopo un serrato confronto con amministratori, professionisti e amici con i quali da tempo portiamo avanti lotte per la tutela del territorio”. Mamma e professionista, Auriemma è battagliera attivista del Movimento Atessa Unita, di ispirazione civica, di cui è esponente di spicco.

“Negli ultimi anni – spiega – ci siamo battuti per la salvaguardia di questo territorio, in particolare della Val di Sangro, che abbiamo dovuto difendere dalla spoliazione di servizi essenziali, come quello dell'ospedale, ma anche da disastrosi progetti legati alla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Si tratta, questa, di una realtà con immense potenzialità, sia a livello industriale, dato che da sola rappresenta un terzo del Pil regionale, sia a livello turistico-culturale e naturalistico, con i suoi tesori storico-architettonici. E' giunto il momento in cui le istanze del territorio trovino spazio e confronto all'interno della Regione, dove finora non sono state adeguatamente rappresentate anche a causa di divisioni e diatribe politiche, che debbono trovare soluzione in un'unica voce”.