Fossacesia, messe in sicurezza tutte le scuole della città

“Tutti gli edifici scolastici della città possono considerarsi in sicurezza. E questo è il risultato di una precisa scelta dell’Amministrazione comunale di Fossacesia, che ha messo al primo posto gli interventi di adeguamento delle scuole ”.

E’ quanto afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio dopo che il 5 novembre scorso è arrivata la conferma del finanziamento, per 1,5 milioni di euro, nell’ambito del Programmazione Unica Nazionale 2018-2020, che consentirà la realizzazione della nuova palestra scolastica, che verrà realizzata nel Villaggio degli Studi, in viale San Giovanni in Venere.

Lo stanziamento è stato reso noto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e pubblicato sul Decreto Ministeriale 615 del 12 settembre 2018. “E’ l’ultimo tassello di un percorso lungo - precisano il sindaco Di Giuseppantonio ed il vice sindaco Paolo Sisti - Il percorso è iniziato nel 2008 con la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, proseguito con la ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia, a Fossacesia Marina. Nel 2015, con un successivo finanziamento del programma Scuola Sicura, si è proceduto ad eseguire interventi per la messa a norma su prevenzione/incendi l’edificio che ospita la Scuola Primaria di Piazza Fantini.

Lo stanziamento è stato di 315 mila euro e successivamente, per la stessa scuola, nel 2017, l’Amministrazione comunale di Fossacesia è riuscita ad ottenere altri 200 mila euro per i lavori di messa in sicurezza statica dello stabile.

Infine, il 23 dicembre 2017, è stata inaugurata la nuova Scuola dell’Infanzia del capoluogo, realizzata nell’ambito della precedente programmazione di edilizia scolastica 2015-2017. “Ora - afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Sisti -, si potrà procedere alla realizzazione della nuova palestra nel Villaggio degli Studi. La nostra soddisfazione è del tutto giustificata perché abbiamo dimostrato che la nostra attenzione alla sicurezza dei nostri ragazzi è stata massima”. Il programma dell’Amministrazione proseguirà con gli interventi della messa in sicurezza di altri edifici pubblici della città.