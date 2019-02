A Torino di Sangro festa per i bambini con la "discesa" della Befana dal Municipio

È stato un pomeriggio di festa dedicato ai bambini quello della vigilia dell'Epifania a Torino di Sangro. Nella Sala Priori è andato in scena un applauditissimo spettacolo con protagonisti i bimbi del paese, guidati dagli educatori parrocchiali e coordinati da Don Pietro Di Crescenzo. E poi, alle 19, tutti in piazza Donato Iezzi per attendere l'arrivo della Befana. Dall'ultimo piano del palazzo del Municipio si sono calati prima due giovani soci del Gruppo Speleologico Gissi. Poi, acclamata a gran voce dai bambini, è arrivata una coraggiosa befana - al suo esordio con imbracatura e funi - che ha poi lanciato caramelle in gran quantità a tutti i presenti.

"È per noi una bella giornata - ha commentato il sindaco Nino Di Fonso - che abbiamo voluto dedicare ai nostri bambini con la festa della befana. Voglio ringraziare, a nome dell'amministrazione, i ragazzi del gruppo speleologico Gissi, la protezione civile e la croce rossa per il supporto all'evento, la polizia locale e i carabinieri. Si chiudono le feste natalizie e auguriamo a tutti un felice 2019".

Il Gruppo Speleologico Gissi, coordinato da Davide Tittaferrante, ha partecipato con Marianna Tumini - nelle vesti della befana -, Francesco Di Desidero, Nicola Santilli, Lorenzo D'Ercole, Simone Basilico, Andrea Tittaferrante e Cinzia Burracchio. Domenica 6 gennaio saranno ancora protagonisti con il volo della Befana a Casalbordino.