A Torino di Sangro il teatro dei bambini e la befana che arriva ’dal cielo’

Sarà dedicato ai bambini il pomeriggio di sabato 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, a Torino di Sangro. Alle 18 nella Sala Priori ci sarà l'appuntamento con il Teatro dei bambini, evento rinviato dai giorni scorsi. Poi, alle 19, tutti si sposteranno in piazza Donato Iezzi per attendere l'arrivo della befana. Protagonisti saranno i ragazzi del Gruppo Speleologico Gissi che si caleranno dall'ultimo piano del palazzo del Municipio. Già dal mattino il gruppo coordinato da Davide Tittaferrante sarà in paese per la preparazione tecnica dell'evento che regalerà certamente emozioni a chi vi assisterà. A dare supporto il gruppo locale di protezione civile.

"Un ultimo appuntamento di festa - spiegano gli amministratori comunali - che vogliamo dedicare a tutti i nostri giovani concittadini per chiudere al meglio il periodo natalizio a Torino di Sangro".