Con le mareggiate problemi a Borgata Marina e Lago Dragoni

Non c'è solo la neve a creare disagi in questi primi giorni del 2019. Anche le mareggiate stanno causando non pochi danni nei comuni costieri, in particolare quelli già messi a dura prova dall'effetto dell'erosione. E' il caso di Torino di Sangro dove, questa mattina, il sindaco Nino Di Fonso, ha effettuato insieme alla polizia locale, ai tecnici comunali e alla protezione civile, un sopralluogo a Borgata Marina - una delle due località costiere del Comune - e in località Lago Dragoni.

"La situazione di Lago Dragoni la conosciamo bene ed è sempre grave - spiega il sindaco Di Fonso -. Purtroppo con l'arretramento del tracciato ferroviario è venuta meno quella preziosa opera di manutenzione che manteneva la situazione sotto controllo. Qui dovrebbe passare la pista ciclabile ma, se non si provvede ad interventi, sarà impossibile".

Da non sottovalutare quanto accade a Borgata Marina. "I frangiflutti non subiscono manutenzione dal 1997 - spiega il primo cittadino - e, con le mareggiate le onde arrivano fino alle case, provocando notevoli problemi. Il Comune è pronto a fare la sua parte ma servono fondi per gli interventi di manutenzione dei frangiflutti così da scongiurare ogni pericolo per abitazioni e cittadini".