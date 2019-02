Fossacesia, pubblicato il bando per l’assegnazione di alloggi popolari

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato in questi giorni il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia di quelli attualmente disponibili, che di quelli che si renderanno fruibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

“L’occasione della pubblicazione del bando è la risposta al bisogno di un’adeguata offerta abitativa che, per tipologia e costi, sia in grado di rapportarsi a situazioni di reddito differenziate e ad una domanda che si presenta molto articolata e diversificata – dichiara il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. E’ sotto gli occhi di tutti la prolungata crisi economica che ha aggravato la situazione dei nuclei familiari più deboli, allargando di fatto la fascia delle famiglie non più in grado di acquistare l’abitazione e, quel che è peggio, di non essere nelle condizioni di poter affrontare i canoni del libero mercato”.

I requisiti e le modalità previsti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sono tutti compiutamente indicati nel bando stesso scaricabile dall’indirizzo web fossacesia.gov.it e reperibile anche presso il Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni, del Comune di Fossacesia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12. Negli stessi uffici potranno essere fornite ulteriori precisazioni in merito alla procedura. Dopo la scadenza prevista dal bando di concorso verrà formulata la graduatoria degli aspiranti.