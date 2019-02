Fossacesia, modifiche al piano demaniale: tre nuovi spazi per ombreggi stagionali

Il consiglio comunale di Fossacesia, nella seduta del 13 dicembre scorso, ha modificato il Piano Demaniale, decidendo per l’aumento di altri tre spazi da destinare a ombreggi stagionali.

“La decisione è stata presa per rispondere alla crescente domanda di nuove concessioni balneari temporanee perché Fossacesia, negli ultimi anni, vede aumentare considerevolmente il numero dei villeggianti – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale – e offrire nuovi servizi è diventato indispensabile. Ma c’è un altro aspetto che abbiamo tenuto conto e riguarda l’occupazione. Nuove attività turistiche e ricreative, seppur a carattere stagionale sono opportunità di lavoro per molti giovani”.

Intanto, il prossimo 3 gennaio si riunisce la Commissione Urbanistica che dovrà prendere visione del nuovo piano demaniale che andrà a disciplinare tutto il litorale di Fossacesia Marina e redatto da Domenico Moretti responsabile dell’Ufficio Urbanistico Comunale.

“Una soluzione interna - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - che ha permesso un considerevole risparmio di spesa al Comune. Il piano, tiene in considerazione delle modifiche introdotte dal Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo, che ha portato alla modifica ed all’integrazione del Piano comunale vigente”.