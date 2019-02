Cade da un muretto, gravissimo diciottenne di Paglieta

Mentre festeggia il Natale nella piazza del paese con gli amici, cade da un muretto e precipita per diversi metri, riportando lesioni gravissime.

Protagonista dell'episodio, avvenuto dopo le 5 del mattino a Paglieta, è un 18enne, ora ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Pescara. Per ricostruite l'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Atessa e della stazione di Paglieta - coordinati dal tenente Federico Ciancio - ma al momento sembra certo che il giovane abbia fatto tutto da solo: all'improvviso, per qualche motivo, si sarebbe sporto e sarebbe precipitato da un muretto che si trova nella piazza e che affaccia su un'area in cemento.

Lanciato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale di Pescara. Il 18enne ha riportato un politrauma con fratture al cranio e al volto. È ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.

Ansa