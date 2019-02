Il sindaco Di Fonso fa il bilancio del 2018: "Lavoriamo per far crescere questa comunità"

"Lavoriamo per far crescere questa comunità. Vogliamo che Torino di Sangro sia la perla di questo territorio". Il sindaco Nino Di Fonso e la sua ammninistrazione comunale, ieri mattina hanno fatto il bilancio dei primi sei mesi di amministrazione in un incontro pubblico nella sala Priori. "Abbiamo scelto di tenere questo incontro pubblicamente - ha detto il primo cittadino - perchè è un diritto di ogni torinese sapere cosa stiamo facendo. Vi invito a consultare l'albo pretorio, a chiedere informazioni, per rendervi conto del nostro lavoro".

I FINANZIAMENTI E L'ATTENZIONE ALLE SCUOLE - L'amministrazione Di Fonso è riuscita ad accedere a diversi finanziamenti. "Avevamo parlato in campagna elettorale di sicurezza e, grazie al bando nazionale in cui siamo arrivati secondi per la provincia di Chieti, potremo installare 27 telecamere di sorveglianza su tutto il territorio (per un totale di 58mila euro)". Con la chiusura della struttura della scuola media è stato creato un plesso unico "altrimenti i nostri ragazzi sarebbero dovuti andare a Paglieta. La sicurezza dei nostri bambini è al primo posto ed è per questo che abbiamo fatto i lavori di efficientamento energetico e di manutenzione, riuscendo anche a risparmiare sulla cifra prevista e arrivando pronti alla ripartenza dell'anno scolastico". In arrivo anche i fondi per i lavori antincendio alla scuola dell'infanzia.

IL SOCIALE - "Tra i primi provvedimenti abbiamo approvato il bonus bebà, certo la cifra non è consistente ma è ciò che ci consente il nostro bilancio. Contiamo di incrementarla nei prossimi anni. Intanto nel 2018 abbiamo già consegnato 8 assegni". E poi, su impulso dell'assessore Sabrina Paolucci, "è stato approvato il registro del testamento biologico".

I LAVORI NEL TERRITORIO - "Siamo in sofferenza per la carenza di personale e abbiamo chiesto aiuto ai cittadini attraverso il volontariato in Comune. Chi vuole può recarsi in Municipio e dare la sua disponibilità a svolgere qualche lavoretto. Noi provvederemo a fare l'assicurazione. Già diverse persone ci hanno dato una mano e li ringraziamo". Cruciale è l'aspetto della Via Verde. "Abbiamo fatto sentire la nostra voce perchè sono le amministrazioni che poi dovranno avere cura del tracciato. C'è la situazione di Lago Dragoni che era critica. Ora le cose sono state sistemate ma controlleremo che tutti i lavori vengano eseguiti correttamente".

IL 2019 - "Stiamo programmando gli interventi del prossimo anno cercando di curare quegli ambiti che, in questi mesi, abbiamo lasciato in secondo piano. Vogliamo programmare il lavoro per tempo, così che chi verrà dopo di noi trovi una strada da seguire". C'è anche il progetto per la "realizzazione del "nuovo Comune con un edificio accessibile e comodo per tutti. Siamo nella graduatoria del finanziamento. L'attuale struttura diventerà museo e ripristineremo il vecchio teatro". In previsione anche il rifacimento di diversi tratti d'asfalto "curando tutte le contrade in base ai fondi che riusciremo a destinare". "Bisogna lavorare per il nostro Comune e sono orgoglioso di avere con me un gruppo compatto e unito. Anche chi non è stato eletto collabora sempre per il bene comune. Andremo sempre in crescendo, mi conoscete e sapete che non mi fermerò. Torino di Sangro non è inferiore a nessuno".

GLI AUGURI - "Da parte di tutta l'amministrazione auguri a tutti i nostri concittadini. Un grazie alle forze dell'ordine, in particolare ai nostri carabinieri guidati dal maresciallo Cefaratti e alla polizia municipale, alla protezione civile che svolge un lavoro prezioso e alle associazioni che si impegnano per la nostra comunità".