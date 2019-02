A Fossacesia il 27 dicembre si approva il Bilancio di previsione 2019/2021

Approda nell’aula del Consiglio comunale, convocato per il prossimo 27 dicembre alle ore 18.30, l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di Fossacesia, anche stavolta, come in passato, tra i primi Enti in Italia ad esprimere il proprio consenso sullo strumento finanziario prima della fine dell’anno.

“Sarà una seduta importante per la nostra Amministrazione, che s’avvia alla conclusione del proprio mandato – commenta il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo da completare alcune opere importanti per Fossacesia e l’approvazione del bilancio è fondamentale per poter rispettare il programma grazie al quale, cinque anni or sono, i cittadini ci hanno dato fiducia”.

All’ordine del giorno della seduta figurano, infatti, altri 12 punti e tra questi l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019. Inoltre, l’approvazione delle aliquote relative al 2019 sull’Imposta Municipale Unica (IMU) Imposta Unica Comunale (I.U.C.), sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), sulla tassa sui rifiuti (TARI) e l’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

L’assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; sulla verifica della quantità e qualità dei fabbricati e delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà per l’anno 2019; l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; ampliamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano.