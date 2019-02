Differenziata all’85%, a Fossacesia va il premio Comune Riciclone

Per il secondo anno consecutivo, la città di Fossacesia è stata premiata da Legambiente Abruzzo quale Comune Riciclone. Il riconoscimento è stato attribuito per la quota di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2017, pari all'85,4%.

Il premio è stato ritirato a Pescara, nel salone della Provincia dal Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio. “Questo risultato ci sprona come Amministrazione a continuare ad esercitare una spinta a migliorare il servizio – ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. E’ un premio che va a tutti i bravi cittadini della nostra città che fin dal principio hanno collaborato per far sì che la raccolta porta a porta decollasse: ci è voluto un cambiamento di mentalità, di abitudini, a volte di stile di vita. Anche per il 2017 siamo tra i centri abruzzesi e ciò conferma che nessun risultato può essere raggiunto occasionalmente, ma richiede tempo, energia, costanza, lavoro di squadra. È una grande soddisfazione per tutti noi – ha aggiunto il sindaco -, che va condiviso con gli uffici dell’assessorato all’Ambiente, con l’azienda EcoLan e con quanti ogni giorno si impegnano, tra le mura domestiche, a differenziare correttamente, per contribuire alla tutela dell’ambiente e ad uno smaltimento dei rifiuti che abbia sempre meno impatti negativi sulla natura”.

“Per il prossimo anno – annuncia l’assessore all’Ambiente, Raffaele Di Nardo – siamo al lavoro con la EcoLan per rafforzare la raccolta su tutto il territorio comunale di Fossacesia. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci per avere una città pulita e rispettosa della natura e dell’ambiente in cui tutti viviamo”.