Adeguamento antincendio, fondi per la scuola dell’infanzia di Torino di Sangro

La Regione Abruzzo ha approvato, lo scorso 10 dicembre, la graduatoria dei finanziamenti per interventi antincendio njegli edifici scolastici, integrando quelli già concessi a novembre. Diciassette le scuole ammesse che beneficeranno dei fondi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici.

Il Comune di Torino di Sangro ha presentato un progetto per i lavori alla scuola dell'infanzia Sant'Angelo per un totale di 60mila euro. Di questi 46800 arriveranno dal finanziamento regionale, mentre la quota di 13200 euro sarà a carico dell'ente comunale. "Siamo molto soddisfatti - commenta il sindaco Nino Di Fonso - per questo risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri concittadini e, in modo particolare, dei nostri alunni".

Venerdì 21 dicembre, alle 10, nella sala polifunzionale Priori, l'amministrazione comunale incontrerà i cittadini e la stampa per fare un bilancio dei primi sei mesi alla guida della città e per lo scambio degli auguri.