Fossacesia, tecnici di Autostrade al lavoro per la riduzione dell’inquinamento acustico

I tecnici incaricati della Società Autostrade per l’Italia in questi giorni hanno iniziato una verifica sul tratto della A14 che attraversa il territorio di Fossacesia per procedere alla redazione del progetto di risanamento acustico di dettaglio dei macro interventi da eseguire per l’installazione dei pannelli fonoassorbenti.

I sopralluoghi stanno avvenendo con la collaborazione del settore tecnico ed urbanistico comunale e interessano in particolare gli edifici che si trovano a ridosso del tratto di autostrada che attraversa Fossacesia.

“E’ un importante risultato – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. L’Amministrazione comunale aveva chiesto più volte negli anni passati che fossero sistemati dei pannelli per ridurre l’inquinamento acustico prodotto dalla circolazione automobilistica lungo la A14. Tutto mi lascia pensare che entro il nuovo anno la Società Autostrade appalterà gli interventi richiesti. Quest'opera - chiude Di Giuseppantonio - darà un contributo notevole per il miglioramento della qualità della vita in alcune zone importanti della nostra città”.