Fossacesia intitola strada a Sergio Marchionne

La traversa di Via Vecchia Scorciosa, nella zona artigianale Sterpari di Fossacesia, sarà intitolata a Sergio Marchionne, amministratore delegato e presidente della Fiat Chrysler Automobiles, FIAT FCA e della Ferrari S.p.A, deceduto prematuramente, a Zurigo, il 25 luglio scorso.

E’ la proposta votata nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale. “Marchionne, oltre ad essere stato un manager di livello internazionale, era soprattutto abruzzese e amava la nostra terra – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. In alcune occasioni ho avuto modo d’incontralo e di parlare con lui, e in più occasioni non solo desiderava conoscere lo stato di salute dei nostri territori, ma chiedeva anche ragguagli sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi, sapendo quanto impegno, da sindaco e da presidente della Provincia di Chieti, avessi profuso per questo progetto. L’intitolazione è un riconoscimento ad uno dei più grandi e meritevoli personaggi, che con il suo modo di fare ed operare ha caratterizzato un’epoca. Inoltre, è un omaggio alla Fiat che ha fatto decollare la nostra zona industriale con la Sevel in Val di Sangro”.