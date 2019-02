Atessa, ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza

Dalla serata di ieri, 14 dicembre 2018 fino alle prime ore del mattino di oggi 15 dicembre 2018, i Carabinieri della Compagnia di Atessa, nell’ambito di un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, al controllo di pub, bar, ristoranti e sale slot, nonché ad attività preventiva e repressiva di reati in genere, hanno deferito F.A. 19 enne di Atessa, nullafacente, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica e di C.D. 38 enne di Atessa, commerciante, poiché ometteva di installare la prevista tabella dei giochi proibiti all’interno del proprio locale.

Nel corso dell’operazione che ha visto l’impiego di 20 militari, sono state controllate 2 persone poste agli arresti domiciliari, eseguite 4 perquisizioni ai sensi della normativa sulla detenzione e lo spaccio di stupefacenti, controllati 9 esercizi commerciali, identificate 84 persone, elevate 6 contravvenzioni per l’importo complessivo di 1500 euro circa, ritirate 2 patenti di guida con 15 punti complessivi decurtati sulle patenti.

In tal senso, grazie ai nuovi arrivi di personale nella Compagnia Carabinieri di Atessa si è potuto registrare un aumento del 44% dell’attività preventiva e repressiva nel territorio di competenza. Continua l’attività di prevenzione del personale dell’Arma dei Carabinieri in tutte le realtà locali, ove con i propri presidi, compie una continua vigilanza ed azione di controllo del territorio, rendendo manifesta la vicinanza dell’Arma a tutte le problematiche della popolazione.