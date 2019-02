Orsogna, 10 volontari per 3 progetti del Servizio Civile

Garantire a dieci giovani un percorso formativo all'interno della comunità orsognese e offrire servizi ad anziani, giovani e a sostegno della cultura e del turismo locali: è questo l’obiettivo dei tre progetti di Servizio civile che il Comune di Orsogna, di cui è sindaco Fabrizio Montepara, ha attuato nell'ultimo anno e che proseguirà nel 2019 con altri dieci giovani selezionati.

Si tratta di Claudio Capuzzi, Giada Della Pelle, Matteo Nanni e Martina Testa, che si occuperanno del progetto dedicato al “Servizio anziani” per dare loro un aiuto nelle piccole attività quotidiane e organizzare laboratori ricreativi o anche solo leggere insieme i quotidiani o un libro.

Elvira Canci, Arianna De Camillis e Alice Nasuti svilupperanno il progetto “Giovani oggi” che avrà come interlocutori i ragazzi di Orsogna per monitorarne i bisogni, allestire insieme eventi e creare uno sportello virtuale. Stefano Ciancio, Lucia Filomena De Grandis e Federica Volpe si dedicheranno a “Promo Orsogna” per la promozione del territorio, della cultura e del turismo.

I dieci volontari sono stati selezionati con un’apposita selezione pubblica, i progetti sono finanziati dal Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che erogherà ai ragazzi un compenso di 413 euro al mese, senza costi per il Comune di Orsogna.

"Proprio ieri ho voluto incontrare i dieci giovani selezionati - spiega il sindaco Fabrizio Montepara - per congratularmi con loro, oltre che con chi ha redatto e seguito i progetti, la dottoressa Antonella Coccione e i nostri uffici comunali. Mi auguro che la nostra comunità accolga al meglio il servizio offerto da questi giovani, che avranno l’opportunità di essere utili e condividere e sviluppare le proprie capacità per rendere Orsogna sempre più accogliente".