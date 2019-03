A Fossacesia torna Sapori a Palazzo

Fossacesia si rianimerà nel prossimo fine settimana. Sabato 15 e domenica 16 dicembre, infatti, le vie del centro, ai piedi dello storico Palazzo Mayer ospiteranno l’edizione numero 15 di Sapori a Palazzo, la festa dell’olio, del vino e dei piatti tipici. La manifestazione si propone di far trascorrere alle famiglie, ai giovani, agli appassionati della cucina tradizionale e del buon vino, due serate di spensieratezza e allegria, preludio delle tanto attese feste natalizie.

“Come negli anni passati, Sapori a Palazzo si propone come un appuntamento autentico e sentito per coloro che amano viaggiare alla scoperta di borghi e tradizioni – dice il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Tutto ruoterà attorno a Palazzo Mayer, per le vie del centro che lo cingono e che si animeranno per permettere agli ospiti di immergersi nella storia di Fossacesia, attraverso antichi sapori della cucina tradizionale. D’altro canto, la manifestazione si è guadagnata sul campo la sua notorietà, diventando un’ulteriore occasione di promozione del territorio dal punto di vista turistico. Merito soprattutto della genuinità dei piatti proposti ai visitatori, incentrati anche sulla tradizione della cucina fossacesiana. Due giorni che rappresentano una vera e propria festa del gusto e del divertimento.

“E’ una manifestazione importante per noi e per la nostra cittadina – sottolineano l’assessore alla Cultura Maria Vittoria Tozzi e Lorenzo Santomero, consigliere comunale delegato alle Politiche Agricole – Fossacesia si farà scoprire per le sue tipicità gastronomiche. Tutto ciò è merito del lavoro che è stato portato avanti dall’Amministrazione Comunale, dalle aziende e dalle associazioni del territorio. Un gioco di squadra impegnativo ma che si è rivelato vincente”.

Gli stand gastronomici saranno aperti dalle ore 19. Gli eventi in programma sono: il 15 dicembre, alle ore ore 19 l'esibizione del gruppo Revolution Radio; alle ore 21:30 la street band La Banda dei Babbi Natale. Il 16 dicembre, Gli Svalvolati ci divertiranno con la loro allegria e vivacità.