Honeywell, M5S: "Per i lavoratori prospettive interessanti"

"Diversi mesi e numerosi incontri per gestire la delicata vertenza dello stabilimento della Honeywell, ma alla fine non possiamo che ritenerci soddisfatti per come si siano conclusi i lavori del tavolo che era stato istituito presso il Mise".

E' la dichiarazione rilasciata da Carmela Grippa, deputata del Movimento 5 Stelle all'uscita dall'incontro sulla crisi Honeywell, che si è svolto ieri al Ministero dello Sviluppo economico alla presenza del vice capo gabinetto Giorgio Sorial. "

"Il piano industriale della società Baomarc SPA Automotive solution, del Gruppo Emarc", si legge in una nota dei Cinque Stelle, "consegna prospettive interessanti per il futuro dei lavoratori. Il piano si svilupperà in due fasi che prevedono il reinserimento di 162 unità a tempo indeterminato dopo un periodo di prova nonché la realizzazione di un centro di 10.000 mq in cui verrà tagliato l'acciaio. Il tutto con un investimento totale di 21 milioni e 850 mila euro stanziati per 36 mesi a partire da febbraio 2019".

"Auspicando aggiunge Grippa - che le operazioni contrattualistiche siano concluse per gennaio, il mio pensiero non può che essere rivolto ai lavoratori e alle loro famiglie che ritornano a sperare dolo mesi difficili. Tutto ciò non può che essere di ulteriore stimolo per la prosecuzione del nostro mandato parlamentare".

“Siamo molto soddisfatti per la soluzione trovata", affermano, in una dichiarazione congiunta, la candidata pentastellata alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, e il consigliere regionale Pietro Smargiassi: "L’attenzione di questo governo per il comparto produttivo sta dando ottimi frutti anche in Abruzzo. La Honeywell rappresenta un’importante realtà per l’occupazione della nostra regione e sapere che i 162 dipendenti e le loro famiglie potranno vivere un Natale sereno anche grazie all’apporto del Governo 5 stelle mi riempie di orgoglio e di gioia. Una sinergia, quella con il Governo, che porterà ancora più benefici quando il filo conduttore tra Ente Regione e Governo sarà in forza al M5S”.