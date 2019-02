"Il giovane gambiano è estraneo ai fatti e ha indicato i due responsabili"

"Il mio assistito si professa totalmente estraneo ai fatti".

Lo afferma l'avvocato Giovanni Augelli, legale del giovane gambiano arrestato dai finanzieri a Fossacesia perché accusato di detenere 52 dosi di hashish destinate ad essere spacciate davanti alle scuole [LEGGI].

"Ai militari - racconta l'avvocato - il mio cliente ha raccontato di essersi trovato casualmente in quel luogo e di aver visto due persone, che ha identificato come responsabili dell'accaduto. Due persone, anch'esse ospitate nel centro d'accoglienza di Torino di Sangro, che, alla vista dei finanzieri, sono fuggite. Il giovane gambiano, invece, è rimasto sul luogo in cui sono avvenuti i fatti e alle Fiamme gialle ha poi fornito e indicazioni necessarie - sostiene Augelli - a risalire ai veri resposabili".