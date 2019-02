Villa Santa Maria, in arrivo 900mila euro per la ristrutturazione del palazzo comunale

Sono stati stanziati più di 900mila euro (928.390 euro) per la ristrutturazione del palazzo comunale di Villa Santa Maria.

Il finanziamento che fa parte del “Piano regionale di interventi antisismici su edifici pubblici strategici ai fini di protezione civile – Annualità finanziaria 2016”, migliorerà con interventi di tipo strutturale l’edificio che ospita gli uffici comunali che si trova in corso Umberto, nel cuore del centro storico del paese.

L’incarico di progettazione dell’intervento dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019, mentre i lavori dovranno concludersi entro e non oltre 36 mesi dallo stanziamento dei fondi.

“La messa in sicurezza degli edifici e la riqualificazione del centro storico sono punti prioritari per la conservazione dei piccoli comuni; - commenta con soddisfazione il sindaco Pino Finamore - per il nostro paese questa è stata davvero una bella notizia”.