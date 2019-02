Lavori per nuova tratta ferroviaria, in via Colle Pecorai circolazione a rischio

L'Amministrazione comunale di Fossacesia ha richiesto l’intervento di Rete Ferrovie Italiane perché la Società intervenga sulla strada comunale di via Colle Pecorai, sulla quale, in seguito al maltempo, si verificano fenomeni di ristagno dell’acqua piovana, che provoca una situazione di pericolo per la circolazione stradale.

“Purtroppo non è la prima volta che chiediamo l’intervento di RFI per questa via – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Fossacesia -. In più occasioni abbiamo ricevuto lamentele da parte di cittadini e dei proprietari dei fondi agricoli lì presenti e le abbiamo esposte a RFI”.

Il problema ha origine dai lavori di realizzazione della nuova tratta ferroviaria e in corrispondenza di via Colle Pecorai, si sta verificando un continuo e progressivo assestamento della carreggiata. Ciò provoca la formazione di un ristagno d’acqua piovana e di detriti, che rappresenta un pericolo alla circolazione dei mezzi. I tecnici del comune hanno evidenziato nei loro sopralluoghi che il problema ha avuto origine in seguito ai lavori di realizzazione della galleria ferroviaria.

Per questa ragione l'Amministrazione ha chiesto a RFI che proceda alla sistemazione della strada attraverso il ricarico della carreggiata nel punto afflitto dal fenomeno depressivo e il rifacimento del manto stradale.