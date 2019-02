A Fossacesia raccolta differenziata per imballaggi di fitofarmaci

Il Comune di Fossacesia, in collaborazione con la Ecolan, per il quarto anno consecutivo organizza la raccolta degli imballaggi vuoti che hanno contenuto fitofarmaci. L’iniziativa è rivolta alle imprese agricole.

Con il servizio si provvede alla bonifica e alla raccolta differenziata dei contenitori esausti di fitofarmaci utilizzati in agricoltura per incentivarne uno smaltimento corretto da parte di quelle aziende che lo utilizzano.

L’iniziativa mira alla salvaguardia dell’ambiente evitando la dispersione nel territorio dei contenitori che essendo stati contaminati da materiali tossici, quali diserbanti o fitofarmaci, possono contenere entità residuali ancora significative ed atte ad inquinare l’ambiente.

“Dal primo giorno che mi sono insediato, insieme al consigliere delegato all'Agricoltura, Lorenzo Santomero, abbiamo lavorato per risolvere il problema annoso dello smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci - afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Problema che da anni i nostri concittadini agricoltori avevano e per il quale era necessario intervenire. Ciò è stato possibile grazie alla EcoLan, che ci ha offerto la massima collaborazione”.

Gli interessati dovranno presentarsi per la prenotazione presso l’ufficio tributi del Comune di Fossacesia, in piazza Fantini, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, ed il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18, entro e non oltre il 4 dicembre.