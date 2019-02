Il parco di viale San Giovanni in Venere intitolato oggi ad Aldo Moro

Il parco di viale San Giovanni in Venere, a Fossacesia, da oggi è dedicato ad Aldo Moro. La cerimonia di intitolazione si è svolta stamattina, alla presenza del sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, degli amministratori comunali, delle autorità religiose e militari e tanti cittadini. La benedizione è stata impartita dal parroco don Leo.

“A 40 anni dalla morte dello statista, Fossacesia ha voluto rendere omaggio alla figura di Moro. Un pensiero è stato rivolto ai cinque uomini della sua scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, trucidati nell'azione terroristica, il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma – ha ricordato ai numerosi presenti alla cerimonia il Sindaco Di Giuseppantonio -. Le amministrazioni che dal dopoguerra in poi hanno guidato la nostra città, sono state sempre rispettose della democrazia e della Costituzione Italiana, e per queste ragioni, intitolare a Moro il Parco vuol essere un messaggio anche alle nuove generazioni perché possano imparare a conoscere ed apprezzare la figura di quest'uomo il cui insegnamento non è morto. Aldo Moro fu l'uomo del dialogo, un difensore strenuo della democrazia. Dedicargli quest’area verde ad Aldo Moro – ha concluso Di Giuseppantonio - vuol anche dire che Fossacesia crede nelle istituzioni e nella funzione sociale della politica, oggi soggetta sempre più ad attacchi che ne minano la credibilità”.

Ma oggi è stata anche la Festa dell’Albero, e l’Amministrazione comunale ha voluto festeggiarla consegnando ai nuovi nati delle piante. Dal 1° novembre 2017 all’8 novembre di quest’anno, a Fossacesia si sono registrate 46 nuove nascite 25 maschietti e 21 femminucce. Ad ognuno di loro sindaco, assessori e consiglieri comunali, hanno consegnato una piantina. Per la ricorrenza, nel parco Aldo Moro, è stata messa a dimora una pianta di melograno, simbolo della vita.