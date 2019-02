Danni al Lungomare di Fossacesia, Di Giuseppantonio sollecita la Provincia

Attivata la procedura di ripristino per poter far eseguire i lavori sul muro danneggiato sul Lungomare sud di Fossacesia Marina, a poca distanza dallo stabilimento balneare Galetta. Il manufatto era stato danneggiato da un’auto.

La Polizia Municipale di Fossacesia, dopo aver accertato le responsabilità, ha rimesso un rapporto alla Provincia di Chieti che, a sua volta, deve incaricare la società convenzionata con l’Ente per procedere ai lavori di rifacimento del muro.

“Sollecitiamo la Provincia per un rapido intervento in modo che il Lungomare di Fossacesia Marina, frequentato anche in inverno, possa tornare ad essere accogliente e sicuro - auspica il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il tratto di riviera è quotidianamente percorso da pedoni e amanti dello jogging e quando le condizioni atmosferiche lo consentono, da nuclei familiari. La nostra richiesta quindi ha delle ragioni ben precise”.