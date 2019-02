Fossacesia, il parco San Giovanni in Venere intitolato ad Aldo Moro

Il prossimo 1° dicembre, Fossacesia celebrerà due importanti eventi nel Parco di viale San Giovanni in Venere. L’intitolazione dell’area verde allo statista Aldo Moro, e la Festa dell’Albero.

“Abbiamo pensato di dedicare il Parco a un uomo politico di grande spessore - dice il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Sono passati ben 40 anni da quel 9 maggio 1978 quando il corpo di Moro venne trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, in via Caetani, a Roma, dopo 55 giorni di prigionia, ostaggio delle Brigate Rosse. Giorni in cui l’Italia intera visse momenti difficili, delicati. Un sacrificio quello di Moro, - precisa Di Giuseppantonio - allora presidente della Democrazia Cristiana, che ancora oggi rimane uno dei punti più tragici e oscuri della storia del nostro Paese. Una morte che cambiò profondamente l’Italia. Dedicare un luogo di svago dedicato ai bambini, alle famiglie, ha il significato di tramandare nel futuro il ricordo non solo dell’uomo politico e dello statista, ma anche del professore universitario sempre vicino ai giovani”.

La giornata proseguirà con la Festa dell’Albero. L’Amministrazione comunale donerà alberi ai bambini nati nel 2018 e nel parco verrà piantumato un melograno, pianta simbolo della vita.