Atessa, manca poco all’Holi Color Day 2018

Tutto pronto per la quarta edizione dell’Holi Color Day, la festa più colorata d’Abruzzo organizzata dall’associazione LOL Asd con i patrocini di Regione Abruzzo e Comune di Atessa. Ricchissimo programma e tanti ospiti per l’evento che si terrà come di consueto il 2 giugno allo stadio comunale di Montemarcone.

Si partirà alle ore 11 con Color All Runners Abruzzo, una corsa divertente nata per promuovere il benessere e la felicità, il motto è “non è questione di raggiungere la massima performance sportiva o il miglior tempo possibile, bensì il massimo livello di divertimento e di benessere”. La giornata andrà avanti con la festa dei colori con giochi per adulti e bambini, aree per famiglie, aree passeggio e tanta musica e spettacolo con ospiti di tutto rispetto.

Ad allietare l’evento ci sarà, direttamente da radio m2o, Alex Nocera, dj e produttore musicale italiano, partecipa alla Love Parade di Berlino (2001) e da quindici anni si esibisce nei migliori club italiani. Ad oggi ha realizzato più di 300 produzioni e un centinaio di remix. Attualmente lavora per la radio italiana m2o dove si occupa del programma m2o in HD, la musica allo stato puro in alta definizione.

Altra attesissima ospite è Nausica, dj e producer, nota per la sua partecipazione al Modena Park di Vasco Rossi come dj set open act, inizia la sua carriera come modella e testimonial di famose campagne pubblicitarie e miss Playmate Mondiale. E’ stata dj-set ufficiale all’apertura del tour “The Ultimate Collection World Tour” 2016 di Anastacia e sarà per il secondo anno consecutivo ospite dell’Holi Color di Atessa.

All’Holi Color Day 2018 ci sarà anche Gil Sanders, vincitore del premio miglior Remixer italiano al Dance Music Awards Italia 2015. E poi ci sarà anche DJ Kim: la sua forza è quella di usare canzoni inascoltate per costruire uno stato di trance curioso per gli ascoltatori e assicurarsi che tornino con un senso di soddisfazione.

Ma altri dj si alterneranno sulla console dell’Holi Color Day dando vita a 12 ore consecutive di musica: Marco Scaia (“Heroes of Italy” all’Halle-B di Vienna nel 2011 insieme a Gigi D’Agostino e Gabry Ponte), Raffaele Jair, Luigi Fioravante, Luigi Cicchini, Carmine Iacobitti, Francesco Cicchini, Diego Cardone, Enrico D’Amico, Giovanni Angelucci, Luca Picciotti, Lorenzo Scutti, Bozzy Brò, Tommy Kroose e il giovanissimo Mark Storm, amante sfrenato della dance music, ideatore del programma radiofonico “In the Club” su Greenstage radio, format presentato anche su Canale 5, è il più giovane produttore di tutti i tempi, presente peraltro su Hit Mania e nella “Intenational worldwide TOP 100 Charts” con David Getta, Bob Sinclar e altri noti producer.

Mentre i vj saranno oltre a Ginola Parini, Jacopo Abbonizio e Giovanni Annese, la cantante e vocalist Kristal, voce da oltre dieci anni dei migliori club di tutta Europa, artista dalla natura eclettica e versatile, non si è mai legata a nessun genere musicale, sviluppando così la cultura e la tecnica necessarie a integrarsi perfettamente all’interno di qualsiasi genere di dj set.

La musica sarà accompagnata da un’animazione proveniente dai più esclusivi club italiani. Novità assoluta dell’evento di quest’anno è il Lancio Shine, le polveri color oro e argento che faranno brillare il gremito parterre dello stadio comunale di Montemarcone.

L’Holi Color Day allestirà un’ampia area dedicata ai più piccoli con gonfiabili, baby dance, balloon art e trucca bimbi a cura dei Creatori di Sorrisi e Smike Animazioni; inoltre i bambini sotto i 12 anni potranno entrare gratuitamente all’evento.

Mancano pochi giorni alla chiusura delle prevendite per il festival dei colori. La vendita anticipata dei biglietti si chiuderà lunedì 28 maggio ma sono già in tantissimi coloro che si sono riservati un posto in prima fila alla coloratissima festa di colori di ispirazione indiana che torna ad Atessa per il quarto anno consecutivo.