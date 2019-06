Pescatori di frodo in fuga sulle rive del Sangro abbandonano 500 metri di reti

Pescatori di frodo in fuga lungo le rive del fiume Sangro a Fossacesia. Ieri gli agenti ittici ambientali dell'Arci Pesca Fisa hanno pizzicato due bracconieri che stavano pescando con una rete sotto il ponte della ferrovia. Vistosi scoperti dalla pattuglia, i due si sono dati alla fuga lungo le rive aiutati dalla fitta vegetazione. Le reti, oltre 500 metri, sono state sequestrate.

"Per questi continui episodi, l'Arci Pesca Fisa in data 8 maggio, ha presentato richiesta di un incontro urgente con la Regione Abruzzo e le varie forze di polizia per discutere e trovare una soluzione a questa piaga del bracconaggio. Ad oggi, nessuno ha risposto e nel frattempo continuano le razzie" commenta il presidente provinciale dell'associazione Giuseppe Zappetti.