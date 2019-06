San Giovanni in Venere, in arrivo nuova palestra al Villaggio Studi

La Giunta Comunale di Fossacesia, nella seduta di giovedì scorso, presieduta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha approvato il progetto di realizzazione della nuova palestra all’interno del Villaggio degli Studi in viale San Giovanni in Venere, che prevede una spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro.

Il progetto si è orientato sulla creazione di una struttura sportiva dotata di campo regolamentare per la pallacanestro e per la pallavolo, conformi alle vigenti norme CONI e ai Regolamenti delle rispettive Federazioni nazionali. E’ stata prevista una tribuna per il pubblico che può ospitare fino a 200 posti a sedere oltre a 50 posti in piedi. Sono previsti 2 spogliatoi atleti/alunni, 2 spogliatoi per gli istruttori/insegnanti e un locale infermeria.

La superficie complessiva in pianta prevista per la palestra è di 1.500 mq e prevede un ballatoio nella zona esterna al rettangolo di gioco ove sono stati ricavati un ufficio ed un’aula per lezioni teoriche e didattica e relativi servizi igienici. “La realizzazione ex novo - dichiara l’assessore all’Istruzione Paolo Sisti - consentirà di garantire l’ottenimento di elevati livelli qualitativi in termini di standard funzionali dei locali, degli impianti e delle strutture, in linea con le vigenti norma in materia di impiantistica sportiva e di sicurezza.”

“La nuova palestra consentirà di aggiungere un terzo tassello all’interno del Villaggio degli Studi di San Giovanni in Venere, che è stato realizzato dalle mie amministrazioni, dopo la scuola secondaria di primo grado aperta nel 2008 e la scuola dell’infanzia recentemente inaugurata il 23 dicembre scorso. - ricorda Giuseppantonio - La palestra, inoltre, nelle ore pomeridiane, sarà al servizio anche delle associazioni sportive. In questi anni, abbiamo lavorato con impegno costante per innovare e migliorare le strutture scolastiche. Il progetto ha tutti i requisiti previsti dal bando per essere finanziato.”

Infatti, per finanziare l’intervento è stata presentata apposita istanza nell’ambito dell’avviso pubblico bandito dal Servizio Edilizia Sociale della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020”. Nelle prossime settimane Di Giuseppantonio e Sisti presenteranno il progetto al dirigente ed agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Fossacesia.