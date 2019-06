Fossacesia, presentato il progetto per il nuovo campo sportivo

Nuovi spogliatoi, manto in erba sintetica e illuminazione con torri faro. E’ questo il progetto di ammodernamento del campo sportivo comunale di Fossacesia presentato alle società calcistiche cittadine dal Comune di Fossacesia.

Il progetto ha già ottenuto i pareri favorevoli della Lega Nazionale Dilettanti e del CONI. “In questi anni abbiamo lavorato per costruire un progetto moderno di impianto di calcio per realizzare il sogno di tanti ragazzi di Fossacesia che praticano calcio. - dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore all’impiantistica sportiva Paolo Sisti - Ora il nostro impegno è profuso per trovare finanziamenti che ci consentano di appaltare la realizzazione dell’opera.”

Apprezziamo l’impegno pubblico assunto dall’assessore regionale Silvio Paolucci di sostenere il progetto di campo in erba sintetica di Fossacesia - commentano Di Giuseppantonio e Sisti - Tuttavia lo sollecitiamo, assieme alle società sportive di Fossacesia, a pubblicare entro l’estate i bandi regionali per il finanziamento dell’impiantistica sportiva, senza ulteriori indugi e ritardi.”