Fossacesia a difesa degli agricoltori del territorio

Pulizia e manutenzione delle canaline, quantità e pressione dell’acqua. Questi gli argomenti trattati durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Fossacesia tra l'Amministrazione ed il Consorzio di Bonifica. Presenti il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, il commissario del Consorzio Franco Amicone, il consigliere delegato alle Politiche Agricole del Comune di Fossacesia, Lorenzo Santomero, il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani, Tommaso Abbonizio di Coldiretti e Luciano Gallucci, sempre del Consorzio di Bonifica.

Durante il confronto Di Giuseppantonio ha sottoposto al commissario Amicone le criticità del Comune di Fossacesia ed in particolare l’assenza di manutenzione ordinaria delle canaline e la ridotta quantità e pressione di acqua, due fattori che penalizzano notevolmente l’operato degli agricoltori. “Fossacesia è una città a carattere prevalentemente agricolo – afferma il sindaco – in cui una grande fetta dell’economia è basata proprio sull’agricoltura. E’ per questa ragione che risulta assolutamente importante tutelare gli interessi e le buone condizioni lavorative degli agricoltori che hanno il sacrosanto diritto di ricevere servizi idonei soprattutto ai canoni versati, ma sono assolutamente fiducioso e certo che il Consorzio di bonifica abbia a cuore, tanto quanto noi, la categoria e cercherà di tutelarla nel miglior modo possibile”.

Amicone, prendendo atto delle problematiche evidenziate, ha assicurato il massimo impegno da parte del Consorzio e seppur evidenziando le enormi difficoltà economiche in cui versa l’ente, ha illustrato una serie di progetti ed ipotesi sulle quali si sta lavorando.

"Ringrazio Amicone, il suo collaboratore sempre disponibile Luciano Gallucci, la Coldiretti e gli agricoltori tutti che hanno partecipato a questo costruttivo confronto, in cui sono emersi problemi di cui, purtroppo, eravamo già a conoscenza, ma che sono stati affrontati nell’ottica di nuove ipotesi di soluzione – conclude Lorenzo Santomero – Soprattutto, durante l’incontro, si è fatta chiarezza sulla situazione attuale del Consorzio di Bonifica Sud, una situazione verso la quale questa Amministrazione ha sempre mostrato particolare interesse, portando ad esempio, in consiglio comunale l’annoso problema dei pesanti rincari dei canoni applicati sulle quote del 2015, oppure collaborando con costanza con lo stesso Consorzio, attraverso incontro e sopralluoghi fatti di concerto”. A tal proposito l’Amministrazione di Fossacesia anticipa sin da ora che nel mese di giugno vi sarà un nuovo incontro in cui saranno affrontati più nel dettaglio i futuri progetti in capo al Consorzio di Bonifica.