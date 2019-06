Atessa, rapina con pestaggio in un’agenzia di pratiche automobilistiche

Ancora una rapina con pestaggio, questa volta ad Atessa, in un’agenzia di pratiche automobilistiche. Ieri sera, lunedì 23 aprile, tre uomini con il volto coperto sono entrati nell’attività armati di un cacciavite e di una catena, chiedendo l’incasso al proprietario che ha provato a reagire ma è stato malmenato.

Dopo averlo picchiato e preso 500 euro sono fuggiti. Secondo le indagini dei Carabinieri, il mezzo usato per la fuga sarebbe un furgoncino bianco. L'uomo, nonostante l'aggressione, è riuscito ad uscire in strada e dare l'allarme.

Subito dopo è stato condotto in ospedale dove è stato medicato per contusioni varie. Finora, indagini e posti di blocco non hanno dato esito.