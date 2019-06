Fossacesia, Autostrade avvia iter per abbattimento dell’inquinamento acustico

Con nota pervenuta al Comune di Fossacesia, la Società Autostrade per l’Italia ha comunicato che sta avviando l’iter per la progettazione degli interventi che consentiranno il contenimento e l’abbattimento dell’inquinamento acustico causato dal passaggio dell’autostrada A14 in alcune zone di Fossacesia.

L’Amministrazione di Fossacesia aveva sollecitato Autostrade spa affinché intervenisse al più presto per l’installazione di pannelli fonoassorbenti in grado di contenere il rumore nei tratti in cui la A14 lambisce il territorio urbano.

“Abbiamo sollecitato più volte in precedenza, già dal 2015, la società affinché realizzasse al più presto i lavori per ridurre l’inquinamento acustico che attanaglia i cittadini che vivono a ridosso dell’A14 – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ma non siamo riusciti ad ottenere, in tempi brevi, quanto richiesto a causa dell’esistenza di una graduatoria, stilata con criteri che abbiamo anche non condiviso, dalla Società Autostrade, in cui Fossacesia era collocata al 288° posto nella graduatoria nazionale ed al 13° posto nella graduatoria regionale. Ora finalmente ci siamo”.

La Società Autostrade fa ora sapere che entro l’anno sarà approvata tutta la progettazione di dettaglio degli interventi che riguarderanno il territorio di Fossacesia.