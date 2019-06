L’orchidea dell’Unicef torna in piazza a Fossacesia

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Fossacesia ha deciso di aderire alla manifestazione “L’orchidea dell’UNICEF per i bambini” che si svolgerà in piazza Fantini, domani e dopodomani, sabato 21 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e domenica 22, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

L’Unicef è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza ed ha come missione principale quella di mobilitare in tutto il mondo risorse ed iniziative finalizzate alla tutela dei minori. L’iniziativa, che si svolge in tutta Italia e che vede l’impegno di oltre 11mila volontari, anche per quest’anno consiste nella distribuzione di una piantina di orchidea in vaso a fronte di un contributo minimo di 15 euro.

Come negli anni passati, i fondi raccolti serviranno per consentire all’Unicef di garantire interventi salvavita in favore di migliaia di bambini. In particolare quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto per la Campagna “Bambini sperduti” creata per sostenere tutti quei bambini che sono perseguitati, minacciati, malnutriti, in fuga da guerre, sfruttati, derubati dalla loro infanzia.

“Ci auguriamo che i cittadini di Fossacesia mostrino la loro generosità acquistando, sabato e domenica in piazza Fantini, l’orchidea dell’Unicef – commentano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante – ognuno di noi dovrebbe pensare che ogni orchidea acquistata può salvare la vita di un bambino e che quel bambino, solo per puro caso, non è uno dei nostri figli. Fare del bene agli altri, fa bene anche a se stessi”.