Seconda categoria: il Palena vince il campionato battendo l’Odorisiana

Anche nel girone F di Seconda categoria è arrivato il verdetto: è il Palena a vincere il campionato 2017/2018 salendo in Prima. I biancazzurri hanno sconfitto in casa l'Odorisiana, fino a ieri seconda forza del campionato conquistando la certezza matematica della promozione con tre turni di anticipo. 2 a 0 il risultato con il quale la capolista ha sconfitto i biancoverdi (di Tonti e Di Falco le reti).

Resta ora da definire la griglia play off. Qui al secondo posto sale lo scatenato Real Casale che ieri ha liquidato anche la pratica Dinamo Roccaspinalveti in una trasferta non semplice. Marchioli e Bozzella firmano il successo giallorosso, Fontana va a segno per la formazione dell'Alto Vastese.

Al quinto posto sale un'arrembante Sansalvese che espugna San Buono per 3 a 2 con un Cordisco sugli scudi, autore di una doppietta, e Di Martino. Per i padroni di casa, ormai salvi, D'Ottavio e un'autorete. La formazione di mister Rossi supera in classifica il Gissi che esce momentaneamente dalla zona play out.

Male, infine, le altre due del territorio. Il Carunchio perde a Villa Santa Maria per 3 a 2 (Marianacci e Caracciolo a segno) e la Virtus Tufillo cade addirittura con l'ultima in classifica, la Civitellese per 2 a 0 in trasferta perdendo un'occasione per avvicinare la Dinamo in vista dello scontro diretto e restando in zona play out.

LA 12ª GIORNATA DI RITORNO

Atletico Roccascalegna - Quadri 3-1

Civitellese - Virtus Tufillo 2-0

Dinamo Roccaspinalveti - Real Casale 1-2

Palena - Odorisiana 2-0

San Buono - Sansalvese 2-3

Villa S.Maria - Carunchio 3-2

Riposano Gissi e Di Santo Dionisio

LA CLASSIFICA

Palena 64 (promossa in Prima categoria)



Real Casale 55

Odorisiana 53

Di Santo Dionisio 43

Sansalvese 40



Gissi 38

San Buono 29

Carunchio 27

Quadri 24

Atletico Roccascalegna 23

Dinamo Roccaspinalveti 22



Virtus Tufillo 17

Villa S. Maria 13



Civitellese 8

LA PROSSIMA GIORNATA

Carunchio - Civitellese

Di Santo Dionisio - Atletico Roccascalegna

Gissi - Palena

Quadri - Villa S.Maria

Real Casale - San Buono

Virtus Tufillo - Dinamo Roccaspinalveti

Riposano Sansalvese e Odorisiana