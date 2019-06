Fossacesia approva il bilancio consuntivo, tasse invariate

Fossacesia che, dopo essere stata fra i primi comuni d’Italia a deliberare l’approvazione del bilancio di previsione 2018, ha approvato anche, con anticipo rispetto ai tempi previsti dalla norma, il conto del bilancio consuntivo, ossia il documento con il quale gli Enti rendicontano e certificano le entrate e le spese effettivamente sostenute.

Infatti, la Giunta Comunale, lo scorso 20 marzo, ha approvato con apposita delibera l’atto che, successivamente sottoposto al consiglio comunale, di fatto ha attestato che le casse del Comune di Fossacesia sono sane. “Grazie ad una politica economica oculata e ben mirata ancora una volta posiamo dire che le casse del Comune di Fossacesia sono sane e solide - commenta il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – e questo nonostante le stringenti regole imposte dal patto di stabilità che spesso grava sui Comuni come una vera e propria mannaia”.

I dati approvati con Deliberazione di Giunta Comunale infatti riportano un avanzo di amministrazione pari a 274.416,01 euro, per un fondo cassa di 334.709,89 euro. Per la parte in conto capitale, il 56.21% di quanto previsto in bilancio è stato utilizzato interamente per la realizzazione di progetti ed opere di manutenzione.

“Sono numeri importanti quelli risultanti dal conto di bilancio dell’anno 2017 – spiega Di Giuseppantonio – che ci consentono di proseguire serenamente sulla strada intrapresa, mantenendo quindi alto il livello standard dei servizi erogati, senza dover aumentare le tasse per le tasche dei nostri cittadini”. Nei prossimi giorni sarà convocato il consiglio comunale che ha il compito di approvare definitivamente il conto di bilancio.