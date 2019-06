A Torino di Sangro LiberArti presenta "Michele Di Toro in concerto"

Oggi, 7 aprile, a Torino di Sangro, l'associazione LiberArti presenta l'evento #PrimaveraTorinese in cui vi sarà come ospite d'onore il maestro Michele di Toro, fiore all'occhiello e orgoglio abruzzese. Un evento nel segno dell'arte e della musica per "inaugurare al meglio la stagione più attesa e desiderata dell'anno!".

Nella Sala Priori si inizierà alle 17.30 con una Master Class tenuta dal maestro Di Toro, seguita dal concerto e dall'aperitivo offerto dall'associazione e dagli esercenti del paese. Si concluderà con una cena tutti assieme.

L'associazione torna quindi ad organizzare un interessante appuntamento pubblico dopo la Festa dell'Artista della scorsa estate " in una chiave più originale ed innovativa, sfruttando al massimo la potenza del web e dei social e aggregando per le strade del paese una molteplicità di artisti intervenuti da tutto l'Abruzzo. Dal teatro alla musica, dalla pittura alla fotografica, dalla gastronomia locale fino a qualsiasi forma artigianale coinvolgendo tutte le attività del paese, ha raccolto più di 2000 partecipanti in una sola serata che hanno riempito le strade del paese. L'arte come unità di intenti, come collaborazione e come capacità di poterla liberare in tutte le sue forme".

Maggiori informazioni su come partecipare le potete trovare sulla loro pagina Facebook @liberartitds.