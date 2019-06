Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti a Fossacesia per girare un film

Ancora una volta Fossacesia è stata scelta come scena di un film. In queste ore infatti gli attori Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti sono sul trabocco Pesce Palombo per girare le scene del film No Kids che andrà in onda in autunno sul grande schermo. Regista della divertentissima commedia Guido Chiesa.

Il film, prodotto dalla Colorado film e distribuito da Medusa Film, racconta la storia di un papà separato, interpretato da Fabio De Luigi, e del meraviglioso rapporto che lui ha con sua figlia, una bambina per la quale ha deciso di rinunciare a tutto il resto della sua vita. Finché il destino non decide di fargli rincontrare un suo vecchio amore, interpretato da Micaela Ramazzoti, con la quale dopo tanti anni, scoppia di nuovo la passione.

Unico problema di questo rapporto, che ha tutti i presupposti per essere una meravigliosa storia d’amore, è che lei non ama molto i bambini. E da qui, in un esilarante susseguirsi di sotterfugi, peripezie, situazioni comiche, si sviluppa una commedia dal sapore divertente ed allo stesso tempo sentimentale.

“Accolgo sempre con grande entusiasmo e favore queste opportunità – dichiara il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio – perché ritengo che esse possano diventare strumento di promozione, vetrina per il nostro territorio e a tal fine cerco sempre di assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita dell’organizzazione. E auspico sin d’ora che non solo Fossacesia, ma l’intera Costa dei Trabocchi possa essere scelta sempre più spesso come set per girare film, cosa per la quale sto lavorando”.