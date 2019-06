70 anni della Costituzione, a Fossacesia iniziative e copia ai diciottenni

“La Costituzione Italiana è un testo fondamentale che dovremmo conoscere tutti approfonditamente, poiché è la base del buon vivere civile”, a dichiararlo è il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ricordando in particolare che il 2018 è l’anno in cui ricorre il suo 70esimo anniversario.

Promulgata il 27 dicembre del 1947 dall’allora Capo provvisorio dello Stato, Enrico de Nicola, la nostra Carta Costituzionale entrò in vigore il 1 gennaio 1948. “Ho sempre ritenuto che la Costituzione Italiana, oltre ad essere un testo di straordinaria bellezza, debba essere la guida di ciascuno di noi, del nostro agire, delle nostre scelte. Gli articoli in essa riportati, infatti, richiamano i valori più importanti della nostra società civile: la democrazia, l’equità sociale, la giustizia, la libertà, l’uguaglianza. Sono perfettamente consapevole che questi spesso non si sposino con la realtà che ci circonda, ma ciò non deve impedirci di continuare a crederci” – prosegue il primo cittadino di Fossacesia.

Di Giuseppantonio ha da sempre creduto nel profondo valore, soprattutto educativo, della Costituzione Italiana, tant’è che sin dal suo primo mandato ha deciso di regalare ai giovani che compiono 18 anni, il testo della nostra carta costituzionale. Ogni mese infatti i giovani che compiono 18 anni ricevono in dono dal sindaco direttamente a casa, insieme agli auguri di compleanno, anche copia della Costituzione Italiana. La stessa inoltre viene donata ai cittadini stranieri che ottengono la cittadinanza italiana.

“Ho sempre ritenuto opportuno regalare ai neodiciottenni la nostra Carta Costituzionale – conclude Di Giuseppantonio – poiché ritengo che essa debba essere per loro, che si affacciano al cosiddetto mondo degli adulti, non solo la guida per il corretto e consapevole agire nella società civile, ma anche il giusto strumento per comprendere quanto i nostri padri abbiano lavorato per rendere il nostro un Paese democratico. Questo a mio avviso può aiutarli a capire che, nonostante il clima di sfiducia che purtroppo in questo periodo attanaglia le nuove generazione, le solide basi del nostro passato possono farci guardare ancora, anche se con fatica, al futuro”.

In occasione del 70esimo compleanno della Costituzione Italiana, l’Amministrazione comunale di Fossacesia intende organizzare eventi ed iniziative che, coinvolgendo il territorio, dimostrino come, nonostante la sua “veneranda età”, la nostra Costituzione debba essere considerata un testo al passo con i tempi.