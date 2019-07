Taglio del nastro per i cantieri della Via Verde della Costa dei Trabocchi

Partono i cantieri del progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, l’infrastruttura dedicata alla mobilità sostenibile e dalle enormi potenzialità turistiche per l’intero territorio regionale su cui la struttura tecnica della Provincia di Chieti ha lavorato alacremente, superando non poche difficoltà burocratiche.

L’inaugurazione sabato 16 dicembre, dalle ore 9.30, insieme ai rappresentanti istituzionali e ai portatori di interesse nonché ai tecnici dell’Ente che hanno gestito la complessa procedura e ai referenti dell’impresa affidataria, si procederà con una suggestiva passeggiata a tappe si apriranno ufficialmente i singoli cantieri che dal mese di gennaio ospiteranno i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale.

Sull’ex tracciato, si parte dal cantiere di Ortona, lato sud del porto turistico, per poi arrivare a San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto, nelle aree delle ex stazioni.