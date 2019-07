"Tavoli tematici e proposte", arriva la "Leopolda d’Abruzzo"

Sabato 16 e domenica 17 dicembre presso l’Agorà in via Pescara, in zona Piazzano di Atessa, si terrà la prima Conferenza Programmatica del Partito Democratico #Abruzzo2030.

"Insieme a tutti voi – spiegano il segretario di federazione Gianni Cordisco e i segretari dei circoli della provincia di Chieti – daremo vita a due giorni intensi dedicati all'ascolto e al confronto con tutta la società civile. Un momento importante per la vita politica del nostro partito nonché punto di partenza per le grandi sfide che ci attendono nei prossimi mesi e del percorso che ci permetterà di presentare ai cittadini della nostra Regione la migliore proposta di governo.

La conferenza programmatica, #Abruzzo2030, sarà strutturata secondo una serie di tavoli tematici che vanno dall’Industria 4.0 al Welfare passando per il Lavoro, le Riforme Istituzionali, la Scuola e le Università, la Nuova Sanità, la Ricostruzione Casa Italia, l’Ambiente, l’Agricoltura, i Territori e le Città Metropolitane, la Cultura e il Turismo, i Collegamenti, lo Sviluppo e il Mezzogiorno e infine il Partito.

Nell'attesa di vedervi tutti in occasione di questo importante evento per la nostra comunità, vi auguro, da parte di tutta la Segreteria Provinciale, un buon lavoro".

INFO

Iscrizione ai quattordici tavoli tematici: http://bit.ly/2kgBrCV

Idee e proposte possono essere inviate all'indirizzo mail: info@pdabruzzo.com

Programma e altre informazioni: https://wp.me/a8xLin-6Gd; https://wp.me/a8xLin-6Ge