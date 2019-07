La bellezza della Costa in un libro dedicato ai Trabocchi

Domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 19, al teatro comunale ‘Nino Saraceni’ di Fossacesia sarà presentato il volume “La Costa dei Trabocchi”, realizzato da Carsa Edizioni e Paesaggi d’Abruzzo.

“Il volume raccoglie immagini inedite che mettono in risalto la bellezza di una zona che, sotto l’aspetto paesaggistico, è la più bella d’Abruzzo - afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Scatti che la Carsa Edizioni e Paesaggi d’Abruzzo hanno voluto raccogliere in un libro che, tra l’altro, arriva a pochi giorni dall’inizio dei lavori per la realizzazioni delle opere che renderanno questo litorale ancor più accattivante sotto l’aspetto turistico. Per me che, prima come presidente della Provincia di Chieti e poi come sindaco di Fossacesia, si è sempre adoperato in prima persona per fare di questa costa una grande opportunità turistico-ambientale ma anche risorsa occupazionale e di valorizzazione della nostra enogastronomia, sono momenti molto significativi”.

L'opera è frutto della partecipazione di ben 80 tra fotoamatori e fotografi e 5 autori che hanno raccontato la Costa dei Trabocchi come non era mai stato fatto fino ad ora. Alla manifestazione al teatro Saraceni interverranno oltre al primo cittadino di Fossacesia, Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa, Oscar Buonanno, direttore Editoriale Carsa, Alessandro Sonsini e Marialuce Latini, architetti.