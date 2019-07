A Fossacesia è tutto pronto per ospitare il Villaggio di Babbo Natale

A Fossacesia, Babbo Natale arriverà dal mare ma, a causa delle condizioni meteo, il Villaggio ci sarà solo domani, domenica 10 dicembre, quando piazza Fantini si animerà con stand enogastronomici, musica ed animazione per bambini. Un grande villaggio di colori, luci, addobbi, per il divertimento di grandi e piccini, organizzato dall’associazione culturale St-Art di Fernando Rosato con il patrocinio del Comune di Fossacesia.

In questo mondo magico ci si potrà tuffare a partire dalle 16 di domani quando laboratori per bambini, giochi con simpatici elfi, animeranno le vie della città in attesa dell’arrivo dell’ospite più desiderato, Babbo Natale, al quale tutti i bambini potranno consegnare la loro letterina e visitare la sua casetta. Le serate proseguiranno con l’apertura degli stand enogastronomici, presso i quali sarà possibile degustare i piatti classici della tradizione e con il concerto dei Musici.

A rendere l’atmosfera ancora più magica ci saranno i mercatini natalizi. “Siamo orgogliosi di ospitare per il primo anno il Villaggio di Babbo Natale – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e che, siamo certi, riscuoterà un grande successo. Nonostante le risorse siano poche e le emergenze innumerevoli, non abbiamo voluto rinunciare ad un momento di festa e di gioia che, di questi tempi e soprattutto nel periodo natalizio, può sicuramente risollevare gli animi e regalare sorrisi, soprattutto alle famiglie”.

“E’ doveroso ringraziare l’associazione St-Art e tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questa grande manifestazione - aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Vittoria Tozzi – che sarà parte del pacchetto di eventi che stiamo organizzando per il periodo di Natale, fra i quali annuncio sin d’ora il tradizionale appuntamento con Sapori a Palazzo, che si svolgerà nei giorni 16 e 17 dicembre”.