Scassinano colonnina self service sulla Fondovalle Sangro, arrestati tre rumeni

Tre romeni, Daniel Potiriniche, di 39 anni, Eugen Popa, di 38 anni, e Ionel Croitoru, 26 anni, sono arrestati dalla Polizia Stradale di Lanciano e di Chieti la notte scorsa per furto aggravato, dopo avere scassinato la colonnina self service di una stazione di servizio lungo la Fondovalle Sangro nel territorio di Atessa.

I tre, definiti 'veri professionisti' in una conferenza stampa a Chieti, cui hanno partecipato Questore Raffaele Palumbo, comandante del distaccamento della Polizia stradale di Lanciano, Renato Menna, e sostituto commissario Marco Polidoro della Polstrada di Chieti, hanno prima fatto un sopralluogo nell'area di servizio quindi sono riusciti a neutralizzare un sofisticato sistema di allarme a protezione dell'impianto allacciandosi per l'elettricità ad un pozzetto e usando una mola per scassinare la colonnina ed aprire la piccola cassaforte che si trovava al suo interno ed in cui erano contenuti circa 735 euro.